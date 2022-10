Exhibitionist entblößt sich in Edingen-Neckarhausen - Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen. Ein Unbekannter hat sich am Montagmorgen mehrfach in Edingen-Neckarhausen entblößt haben. Nach Angaben der Polizei soll der Mann in der Zeit von 8 Uhr bis 9.15 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle "Neckarhausen Brücke" am dortigen Bahndamm gestanden und beim Erkennen von Personengruppen sich unsittlich gezeigt haben. Der Unbekannte soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, er hat schwarze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einer beigefarbenen, langen Hose und schwarzem Tank Top. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.

