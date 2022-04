Exhibitionist dringt in fremde Wohnung in Speyer ein und belästigt 16-Jährige

Speyer. Ein 36-jähriger Exhibitionist hat sich in Speyer Zutritt zu einer fremden Wohnung verschafft und dort eine 16-Jährige belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Mittwochabend durch die unverschlossene Haustür in das Innere des Einfamilienhauses gelangt. Er ging ins Bad und begann dort, sich vor der 16-Jährigen anzufassen. Als weitere Familienangehörige dies bemerkten, flüchtete er. Die Geschädigten informierten die Polizei, die den betrunkenen Täter mit der Mithilfe von Zeugen festnehmen konnte. Ihm drohen nun mehrere Strafverfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1