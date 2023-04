Exhibitionist belästigt Mädchen in Speyer

Speyer. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag in Speyer vor einem siebenjährigen Mädchen und ihrer 18-jährigen Babysitterin entblößt. Wie die Polizei mitteilte, geschah die exhibitionistische Tat gegen 12.00 Uhr an der Bushaltestelle am Postplatz in Speyer.

Die beiden Mädchen fuhren umgehend mit dem eintreffenden Bus nach Hause und kontaktierten die Polizei.

Von dem Exhibitionisten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Mann soll zwischen 70 und 80 Jahre alt sein, besitzt eine kräftige Statur und hat graue, kurze Haare. Er trägt keinen Bart. Bekleidet war er mit einer orangenen Übergangsjacke sowie blaue Jeans.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 06232/1370 melden.