Exhibitionist belästigt Frau in Waibstadt – Zeugen gesucht

Waibstadt. Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstagmorgen in Waibstadt vor einer Frau in unsittlicher Art und Weise entblößt. Wie die Polizei mitteilt, traf die Passantin gegen 5.10 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe einer Bushaltestelle auf den Mann.

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: 30 bis 40 Jahre alt, kurze braune Haare. Der Unbekannte trug eine dunkle Jacke mit einer Kapuze sowie eine dunkle Hose.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden.