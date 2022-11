Exhibitionist belästigt Frau auf Autobahnparkplatz an der A61 bei Speyer

A61/Speyer. Ein Exhibitionist hat am Sonntag eine Frau auf einem Autobahnparkplatz an der A61 bei Speyer belästigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau gegen 19 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Spitzenreinhof (A61, Höhe Speyer, Fahrtrichtung Hockenheim) auf einen Mann aufmerksam. Er stand neben ihm Auto, entblößte sein Glied und manipulierte daran. Die Frau fuhr wieder vom Parkplatz und verständigte die Polizei. Die 44-Jährige beschrieb den Mann als ca. 1,75 Meter groß und ca. 50 Jahre alt. Der Unbekannte hätte dunkle, kurze Haare gehabt und sich in der Nähe eines weißen Sattelzuges aufgehalten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 zu melden.

