Exhibitionist auf Supermarkt-Parkplatz in Altrip

Altrip. Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen Exhibitionisten in Altrip gefasst. Der 33 Jahre alte Mann öffnete auf einem Parkplatz eines Supermarktes am Ludwigsplatz seine Hose und manipulierte an seinem Glied, berichtet die Polizei. Dabei suchte er Blickkontakt mit einer 54 Jahre alten Frau und lief auf sie zu. Sie verständigte einen Bekannten, sodass sie gemeinsam den Täter bis zum Eintreffen der Polizei im Blick behielten. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Die Beamten vermuten, dass es sich um denselben Mann handelt, der bereits am 24. November eine Frau in Altrip belästigte.

