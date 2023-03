Exhibitionist auf offener Straße in Speyer vorläufig festgenommen

Speyer. Ein Mann mit heruntergelassener Hose hat am Montagabend in Speyer sexuelle Handlungen an sich selbst durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen den Vorfall gegen 18.10 Uhr im Renngraben in Speyer. Eine unmittelbar eintreffende Polizeistreife erblickte den 37-jährigen Tatverdächtigen auf einem Fahrrad, woraufhin dieser umgehend die Flucht ergriff. Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Beamten den Flüchtenden im Bereich des Russenweihers. Der Mann wurde gefesselt und durchsucht. Hierbei wurden geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Außerdem schien er erheblich alkoholisiert, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,29 Promille. Der Mann muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittegesetz verantworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1