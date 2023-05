Exhibitionist an Unterführung in Speyer entblößt

Speyer. Am Sonntagnachmittag hat sich ein Exhibitionist in Speyer vor mehreren Personen entblößt. Wie die Polizei mitteilte, soll der unbekannte Mann gegen 18.17 Uhr bei der Unterführung an der Straße „Am Germansberg“ zur Paul-Egel-Straße daraufhin an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen haben.

Der Unbekannte wird folgenderweise beschrieben: rund 185 Zentimeter groß, rund 40 Jahre alt, hellbraune Hose, braune Kleidung, kurze Haare, vermutlich keinen Bart mit einer schlanken Figur. Hinweise zu dem beschriebenen Mann erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 06232 1370.