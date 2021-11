Evakuierung von elf Personen nach Kellervollbrand in Wiesloch

Wiesloch. Bei einem Kellervollbrand in Wiesloch ist eine Person am frühen Freitagmorgen verletzt worden. Elf Bewohner mussten aus einem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Mehrere Personen meldeten gegen 01:30 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Haus im Apfelweg. Kurz nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Keller des Anwesens bereits in Vollbrand und der starke Rauch breitete sich über dem gesamten Wohngebiet aus.

© Priebe

Insgesamt elf Personen, darunter eine Familie mit Kleinkind, mussten aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden, teilte die Polizei mit. Hierzu war auch eine Drehleiter der Feuerwehr, die mit insgesamt 42 Feuerwehrkräften im Einsatz war, im Einsatz. Ein Bewohner wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnungen des sieben Parteien Wohnhauses sind bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Weder zur Brandursache noch zur Höhe des eingetretenen Sachschadens kann die Polizei momentan Angaben machen.