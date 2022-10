Lustadt. Wegen austretenden Gases aus einer Leitung in der Unteren Hauptstraße in Lustadt sind Anwohnerinnen und Anwohner am Donnerstag evakuiert worden. Gegen 15.15 Uhr wurde die Gasleitung durch Bauarbeiten beschädigt, berichtet die Polizei. Die Untere Hauptstraße sowie die Blumenstraße waren bis zur Beendigung der Reparaturarbeiten um 20.15 Uhr voll gesperrt gewesen. Neben der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

