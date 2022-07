Evakuierung nach Brand in einem Einkaufsmarkt in Eberbach

Eberbach. In einem Einkaufsmarkt ist am Donnerstagnachmittag in Eberbach aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, rückten die Einsatzkräfte gegen 14.15 Uhr in die Güterbahnhofsstraße aus. Beim Eintreffen der Polizeikräfte führte die Freiwillige Feuerwehr Eberbach, die mit insgesamt fünf Einsatzfahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten vor Ort war, bereits Löschmaßnahmen durch. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Markt, in welchem zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Kundenverkehr herrschte, vorsichtshalber evakuiert. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge, brach das Feuer vermutlich in einem Anbau des Marktes aus, wo unter anderem Kartonagen und Leergut gelagert waren. Durch den Brand wurden mehrere Metallcontainer sowie das Wellblechdach des Anbaus und die Ummantelung verschiedener Leitungen beschädigt. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen konnte der Einkaufsmarkt um gegen 15 Uhr Uhr wieder für den Kundenverkehr freigegeben werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 15 000 Euro geschätzt. Die Brandermittler des Polizeireviers Eberbach haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1