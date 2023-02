Europaletten von Baustelle in Mannheim entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 11 Uhr, insgesamt 72 Europaletten von einer Baustelle in der Abraham-Lincoln-Allee in Mannheim entwendet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder im Zeitraum Personen auf der Baustelle beobachten konnten, die womöglich Paletten auf Fahrzeuge einluden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/71849-0 zu melden.