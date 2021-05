Eulenküken aus Nest gefallen

Edenkoben. Einer kleinen Waldohreule hat die Polizei in Edenkoben einen tierischen Einsatz zu verdanken. Wie die Beamten mitteilten, war am frühen Donnerstagnachmittag der ansässigen Dienststelle im Bereich der Alla-Hopp-Anlage ein aus dem Nest gefallener Kauz gemeldet worden. Das Jungtier konnte durch die Streife eingefangen und in eine nahegelegene Greifvogelauffangstation gebracht werden.

AdUnit urban-intext1

Hier wurde das Tier identifiziert. Die kleine Eule sei nach erster Untersuchung wohlauf, teilte die Polizei mit, und wird nun den Eulenkindergarten der Auffangstation besuchen.