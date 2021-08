Esel und Ziegen als Mähroboter - Rhein-Neckar-Kreis setzt auf tierische Hilfe

Rhein-Neckar-Kreis. Das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises hat Verstärkung bekommen. Calline, Canelle oder Apfelstrudel heißen die tierischen Helfer: Mehrere Esel und Ziegen sollen im Dienst der Kreisverwaltung das tun, was sie am besten können - nämlich fressen. "Die Esel und Ziegen sind als fleißge Mähroboter auf Ausgleichsflächen in der Umgebung von Schwetzingen im Einsatz", teilt das Landratsamt mit.

Rund 20 Hektar Ausgleichsflächen betreut das Amt für Straßen- und Radwegebau. Die Flächen werden angelegt, um Eingriffe in die Landschaft abzumildern - beispielsweise bei Straßenbauprojekten. An der Ortsumgehung der B 535 um Schwetzingen benötigen die Sandrasenflächen eine spezielle Pflege. Um dieser nachzukommen, startete der Kreis im Frühjahr 2021 zusammen mit dem Weidebetrieb Herbana GmbH ein Beweidungsprojekt: Zwei Provence-Esel und mehrere Burenziegen erledigen auf sieben Hektar Ausgleichsfläche die notwendigen Pflegearbeiten, die sonst Aufgabe der Straßenmeisterei gewesen wären.

Füttern verboten

Ein Vorteil der tierischen Beweidungsarbeit gegenüber normalen Mäharbeiten ist die natürliche Grünlandpflege, die zusätzliche Strukturen für mehr Artenvielfalt schafft. So entstehen durch den Tritt der Tiere im sandigen Boden Nischen für bodenbrütende Wildbienen und Keimbetten für Sandrasenpflanzen. Zudem spart die Straßenmeisteri Zeit und Kosten ein, weil Schnittgut nicht mehr gemäht und entsorgt werden muss. "Unsere tierischen Helfer führen ihre Arbeit absolut zuverlässig, ökologisch und sehr Insekten-schonend durch", teilt Matthias Knörzer mit. Der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis plant, das Konzept auch auf weitere Ausgleichsflächen im Landkreis auszuweiten.

Das Landratsamt weist daraufhin, dass Esel und Ziegen Weidetiere seien, die mit dem gesunden Nahrungsangebot auf den Flächen zufrieden sind. "Eine Zufütterung ist deshalb nicht nur unerwünscht, sondern kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen", so der Landkreis. Ebenso sollten Hundebesitzer bei Besuchen an der Weide ihre Tiere an die Leine nehmen, damit die Esel und Ziegen in ihrem natürlichen Lebensraum nicht gestört werden.

