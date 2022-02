Rhein-Neckar. Der deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Sturmböen am Montag im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg, in Mannheim, Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie an der Bergstraße. Die Witterungsverhältnisse verschlechtern sich laut Wetterdienst ab Montagnachmittag, 14 Uhr, bis voraussichtlich Montagabend, 23 Uhr. Die Böen erreichen laut Wetterdienst Stufe zwei bis vier. Der Wetterdienst warnt des Weiteren vor herabstürzenden Ästen und Gegenständen.

