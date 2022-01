Rhein-Neckar. In der Metropolregion bleibt es am Mittwoch mancherorts, besonders in Richtung Norden und an den Flüssen ganztags trüb durch Nebel und Hochnebel. Im Süden ist auch häufiger Nebelauflösung möglich. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 2 Grad.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1