Erzbischof spricht von Zeitenwende

Mannheim/Freiburg. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat am Freitag zu Beginn des neu gegründeten Diözesanforums angesichts neuer Herausforderungen gesagt, dass auch die Kirche vor einer „Zeitenwende“ stehe. „Auch für uns als Kirche gilt, dass die Sicherheit, in der wir uns glaubten, brüchig erscheint. Mehr als zuvor müssen wir uns fragen, ob wir uns in der Welt zu sehr eingerichtet und dabei prophetische Kraft verloren haben. Dieser Prozess beginnt nicht erst mit den Skandalen der vergangenen Jahre“, sagte der Erzbischof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vielfalt der Lebensformen sehen

Das neue Forum hat sich bei der digitalen Vollversammlung unter Mitwirkung von Delegierten aus der Metropolregion am Freitag und Samstag für insgesamt 13 strategische Ziele mit Blick auf die künftige Entwicklung der katholischen Kirche in Baden und Hohenzollern ausgesprochen. Die mehr als 200 Delegierten der verschiedenen diözesanen Räte und Gremien votierten am Samstag fast einstimmig dafür, dass die Erzdiözese die Vielfalt des kirchlichen Lebens fördert. Dies bezieht laut Beschlussvorlage ausdrücklich auch die Vielfalt der Lebensform der Menschen heute ein. Die strategischen Ziele waren im Rahmen des Projekts Kirchenentwicklung 2030 entwickelt worden. Die Vollversammlung des Diözesanforums diskutierte die Vorlagen intensiv und verabschiedete diese zum Teil auch mit Änderungen. Auf Vorschlag des Vorstands des Diözesanforums wurde zudem das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt und deren Aufarbeitung als eigener Wert in die Diözesanstrategie aufgenommen, um die Bedeutung zu betonen. sal