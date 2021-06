Erweiterung auf sechs Streifen: A61 wird Dauerbaustelle

Rhein-Neckar. Die A 61 – eine der bedeutsamsten Nord-Süd-Verbindungen im europäischen Straßennetz – soll in den kommenden Jahren auf sechs Streifen erweitert werden. Deshalb wird es in den kommenden Jahren zu Fahrbahnverengungen und zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen kommen. Bereits im vergangenen Frühjahr wurde eine Projektmanagementgesellschaft (DEGES) von Bund und Ländern mit Planung und Bau beauftragt. Konkret geht es in der Metropolregion Rhein-Neckar um den Bereich zwischen der Landesgrenze Baden-Württemberg/Rheinland-Pfalz bei Speyer und dem Autobahnkreuz Frankenthal. Dieser Abschnitt ist 31 Kilometer lang. Wie die Projektmanagementgesellschaft ankündigt, startet sie am Montag, 28. Juni.

Insgesamt sollen bis Anfang des Jahres 2022 mehr als 400 Bohrungen vorgenommen werden, die umfassende Informationen über den Baugrund im künftigen Erweiterungsbereich liefern sollen. Die Bohrungen starten zunächst südlich vom Autobahnkreuz Mutterstadt bis zur Landesgrenze von Rheinland-Pfalz. Etwas später folgen Baugrunduntersuchungen ab dem AK Frankenthal bis zum AK Mutterstadt.

Die Bohrungen werden nach Mitteilung der DEGES an verschiedenen Standorten durchgeführt. Dabei wird in einer Tiefe zwischen acht und 35 Metern gebohrt. Zum Einsatz kommen Kleinbohrer, Rammkernbohrer sowie Tiefenbohrer. Die Informationen über den Baugrund fließen in die Planung für Ingenieurbauwerke, Lärmschutzwände und Versickerungsbecken wie auch die erweiterte Trasse der A 61 ein. Aufgrund der Arbeiten wird es in den kommenden Wochen zur Sperrung eines Fahrstreifens sowie zu temporären Fahrbahnverengungen kommen.

Hintergrund der geplanten Erweiterung sei, dass es auf der A 61 zunehmend zu Streckenüberlastungen und Staus komme, die einem hohen Verkehrsaufkommen in Verbindung mit einem hohen Lkw-Anteil geschuldet seien.

