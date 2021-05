Ersthelferin erleidet Schlaganfall

Neuhofen. Ein Fahrradunfall in Neuhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) hat für eine 82 Jahre alte Ersthelferin tragische Folgen gehabt. Wie die Ludwigshafener Polizei am Sonntag mitteilte, versorgte die Seniorin die Kopfplatzwunde eines 62-Jährigen, der mit seinem Fahrrad einen geparkten VW-Bus gerammt hatte. Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei erlitt die Frau einen Schlaganfall. Nach Angaben der Beamten unabhängig vom Unfallgeschehen. Sowohl der verletzte 62-Jährige als auch die 82 Jahre alte Helferin wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der pflegebedürftige Ehemann der Seniorin wird von verständigten Verwandten versorgt.

AdUnit urban-intext1

Laut Polizei hatte der 62-Jährige aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Trekkingrad verloren und war auf den geparkten VW-Bus aufgefahren. Durch den Aufprall ging die Heckscheibe zu Bruch und der Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde davon. Er trug keinen Helm. jei