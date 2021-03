Rhein-Neckar. Frischen Spargel an der frischen Luft auf der eigenen Terrasse genießen - so lautet Rolf Meinhardts Gute-Laune-Rezept gegen den Corona-Blues. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen hat - wie seine Kollegen in Baden und der Pfalz - mit der Ernte der weißen Stangen begonnen. „Es sind noch nicht die ganz großen Mengen, aber die Qualität ist sehr gut. Durch den kalten

