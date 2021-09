Pasta mit Lachssoße kocht Samantha Daut am liebsten, und nach einem anstrengenden Tag genießt sie mit Laura Repple gerne ein gutes Gespräch und einen Drink auf der Terrasse. Das einzig Ungewöhnliche an ihrem WG-Alltag ist, dass die beiden jungen Frauen in der ersten Inklusionswohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz in Deutschland leben, die gestern offiziell eröffnet worden ist. Mitten in St.

...