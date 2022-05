Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Unfall bei Erdung der Oberleitung

Neustadt. Ein Baustellenmitarbeiter hat sich bei dem Versuch eine Oberleitung erden zu wollen, am Dienstag einen Stromschlag geholt. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge war der Strom nicht abgestellt. Eine Bundespolizeistreife im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße leistete erste Hilfe. Die Bundespolizisten befanden sich auf ihrem Streifengang und nahmen einen lauten Knall sowie zwei Lichtbögen wahr. Vor Ort wurde ein Baustellenmitarbeiter angetroffen. Dieser schien augenscheinlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Ein Rettungswagen wurde alarmiert. Mit diesem wurde die betreffende Person in das Krankenhaus Hetzelstift zur ärztlichen Untersuchung gebracht. Der derzeitige Gesundheitszustand ist unklar.

