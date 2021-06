Erste Frühkartoffeln auf dem Markt

Böhl-Iggelheim. Zwei Wochen später als sonst hat zwischen Speyer und Worms die Ernte der Frühkartoffeln begonnen. Das kalte Frühjahr mit Frostphasen im März und April hat den 280 Landwirten der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ diesen Vegetationsrückstand beschert. Auf die Qualität und den Preis der Knollen wirkt sich das nach Angaben des Vorsitzenden Hartmut Magin aber nicht aus.

Allerdings gebe es noch keine großen Erntemengen, weshalb die Frühkartoffeln aus der Pfalz zunächst nur in Hofläden und auf Wochenmärkten – auch in Mannheim – verkauft werden. Der 2,5-Kilogramm-Beutel kostet laut Magin zwischen 3,50 und vier Euro. In den vergangenen Jahren seien die Preise zum Saisonstart höher gewesen.

Die Haupternte soll in der dritten Juni-Woche starten, dann könne auch der Lebensmitteleinzelhandel mit größeren Mengen der Pfälzer „Grumbeere“ beliefert werden. Im Moment hoffen die Landwirte vor allem auf Sonne, damit die Knollen weiter wachsen können.