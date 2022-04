Erste badische Bischöfin Springhart ins Amt eingeführt

Karlsruhe/Speyer. Die erste Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart (Bild), ist am Sonntag mit einem Festgottesdienst offiziell in ihr Amt eingeführt worden. In dem Gottesdienst wurde auch ihr Vorgänger, Jochen Cornelius-Bundschuh, in den Ruhestand verabschiedet. Die feierliche Übergabe des Amtskreuzes durch Synodalpräsident Axel Wermke fand vor mehr als 500 Gästen in der Stadtkirche Karlsruhe statt und wurde live im SWR-Fernsehen übertragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Offenheit und Lernfähigkeit

In ihrer Predigt in der Karlsruher Stadtkirche sprach sich Springhart für eine Kirche aus, die offen und lernfähig ist und den Mut hat, sich auch verletzlich zu zeigen. „Wir wissen um die Kraft, die in der Schwachheit steckt“, sagte sie laut Redemanuskript. Dabei komme es auch darauf an, den Blick für Grenzverletzungen zu schärfen und geschehenes Unrecht „klar und transparent“ aufzuarbeiten, etwa im Bereich sexualisierter Gewalt. „Und dass wir ernst machen damit, auf der Seite der Opfer zu stehen“, sagte die evangelische Theologin.

Zum Ukraine-Krieg erklärte die Landesbischöfin, die Menschen erwarteten von der Kirche Worte der Klarheit und Besonnenheit. Die Kirche halte an der Hoffnung auf Frieden ohne Waffengewalt fest. Zur Gewaltlosigkeit könnten allerdings nur die von der Gewalt selbst Betroffenen aufrufen. „Aus der sicheren Position heraus die Opfer von Waffengewalt zum passiven Widerstand aufzurufen, ist zynisch“, sagte sie.

In Heidelberg studiert

Zum Amtswechsel waren die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und weitere Gäste aus Kirche und Politik gekommen. Für den Nachmittag war ein Empfang geplant.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Springhart, Pfarrerin und Professorin für Systematische Theologie, die unter anderem in Heidelberg studiert und in Mannheim gearbeitet hatte, hat die Landessynode erstmals eine Frau ins Bischofsamt gewählt. Die Evangelische Landeskirche in Baden hat 1,06 Millionen Mitglieder von Wertheim im Norden bis Konstanz im Süden. Die Landeskirche umfasst 24 Kirchenbezirke, darunter Heidelberg, Mannheim und Ladenburg-Weinheim.