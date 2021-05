Erst zusammen getrunken, dann sich gegenseitig verprügelt

Speyer. In der Nacht auf Montag sind Speyerer Anwohner laut Polizeimeldung auf lautes Gepolter und Geschrei aus der Wohnung über ihnen aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten beim Eintreffen in der Wohnung fest, dass zwei 41-jährige Männer gemeinsam in der Wohnung Alkohol getrunken hatten und dabei in einen handfesten Streit geraten waren.

Noch während der Anzeigenaufnahme schlug einer der beiden seinem Kontrahenten plötzlich mit der Faust ins Gesicht und zeigte sich weiterhin aggressiv, woraufhin er die Nacht auf der Polizeiinspektion verbringen musste.

Auf beide wartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.