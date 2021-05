Erst im fremden Auto wiedergefunden, dann Schaufensterscheibe eingeschlagen

Neustadt. Ein 24 Jahre alter Mann hat sich in Neustadt zuerst einem fremden Auto wiedergefunden und im Lauf der Nacht zu Sonntag noch eine Schaufensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben zweimal aus - und schien es nicht mit ein und demselben Mann zu tun zu haben. Der Beschuldigte verhielt sich jeweils vollkommen gegensätzlich.

Zunächst war gegen 1 Uhr von einem Zeugen gemeldet worden, dass sich eine fremde Person in seinem Wagen befinden würde. Die Beamten stellten den Mann volltrunken auf dem Fahrersitz fest. Er gab zwar zunächst an, dass es sein eigenes Fahrzeug sein würde, ließ sich von der Polizei aber schnell überzeugen, dass das nicht der Fall war. Aufgebrochen scheint er das Auto nicht zu haben. Es fanden sich keine entsprechenden Spuren am Fahrzeug. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann bereitwillig nach.

Nur 50 Minuten später war der 24-Jährige in der Talstraße unterwegs. Zuvor war den Beamten ein Mann gemeldet worden, der mit der Hand eine Schaufensterscheibe eingeschlagen habe. Als die Polizei also das zweite Mal in der Nacht auf den Beschuldigten traf, legte er jedoch ein ganz anderes Gemüt an den Tag als beim ersten Vorfall. Er sei laut der Behörde hochaggressiv gewesen und habe sich nicht beruhigen lassen. Die Beamten entschlossen sich dazu, den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam zu nehmen. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest hatte 2,5 Promille ergeben. Die eingeschlagene Scheibe wurde notverglast.