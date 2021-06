Erst die Hälfte der Termine vergeben

Speyer. Erleichterung bei einem Schifferstadter Ehepaar – die Bestätigungsmails der Stadt Speyer für einen Termin bei der zweiten „Drive-Thru-Impfaktion“ sind angekommen. Nachdem der städtische Server am Montag zusammengebrochen war, weil sich – trotz Wohnortvorgabe – Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet in das Buchungssyst-em eingewählt hatten, lief das Netzwerk am Dienstag wieder stabil.

Dennoch sind nach Angaben einer Stadtsprecherin bislang nur knapp 1250 der 2500 sicher verfügbaren Impftermine mit dem Impfstoff „Janssen“ von Johnson & Johnson vergeben worden. Auch das Nachrückerkontingent sei bislang noch nicht freigeschaltet worden. „Dieses wird erst dann freigegeben, wenn die Anzahl der sicher verfügbaren Termine vergeben worden ist“, berichtet die Sprecherin. Deshalb haben Speyerer sowie Bürger aus Schifferstadt, Böhl-Iggelheim sowie den Verbandsgemeinden Dudenhofen-Römerberg und Rheinauen am heutigen Mittwoch noch die Chance, sich für einen Impftermin am Sonntag, 20. Juni, zu registrieren.

„Sehr viele Menschen haben Zeit und Geduld investiert, um einen Impftermin zu erhalten, und damit deutlich gemacht, wie groß die Impfbereitschaft bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Auch wenn eine nicht erfolgreiche Terminbuchung bei einigen verständlicherweise zu Frustration geführt haben mag, bitte ich um Geduld und Verständnis für diese Ausnahmesituation“, hatte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Montag gesagt. sin