Weinheim. Leicht verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochabend auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim. Nach Angaben der Polizei nahm der 34-Jährige das rechts von ihm fahrendes Fahrzeug eines 45-Jährigen zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde sein Wagen an die Leitplanke geschleudert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 20 000 Euro. Da das Fahrzeug des 45-Jährigen voll beladen war, wird nun im Rahmen der Unfallermittlungen geklärt, ob der Unfall durch richtige Beladung vermeidbar gewesen wäre.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lokales Weinheim: Erschwerte Sicht durch Ladung führt womöglich zum Unfall - ein Verletzter 01:06 Mehr erfahren