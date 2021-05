Erschöpfung: Bischof Wiesemann meldet sich bis Ende August ab

Speyer. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat am Montag in einem Schreiben an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bistums die Verlängerung seiner Abwesenheit bis voraussichtlich Ende August angekündigt. Auf der Internetseite des Bistums war am Montag ein entsprechender Text erschienen. Wiesemann schreibt: „Leider schreitet meine Genesung etwas langsamer voran als erhofft, so dass ich voraussichtlich erst zum Ende der Sommerferien zurückkehren kann.“ Generalvikar Sturm Andreas Sturm und Weihbischof Otto Georgens sollen ihn weiter vertreten.

