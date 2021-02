Weinheim. Die Bahn erneuert am Bahnhof Weinheim von Montag, 15. Februar, bis Freitag, 19. Februar, Weichen. Aus diesem Grund kommt es zwischen Bensheim und Mannheim sowie Heidelberg und auf der Strecke Weinheim – Fürth zu Fahrplanänderungen und Ersatzbussen. So enden die S-Bahnen der Linie S 6 Mainz – Mannheim – Bensheim ganztägig in Ladenburg. Im Abschnitt Ladenburg – Bensheim fährt ein Ersatzbus. Einzelne Züge der Regionalbahnlinie RB 67/68 Frankfurt – Mannheim/Heidelberg fallen morgens in Teilabschnitten aus und werden durch Busse ersetzt. Diese halten jedoch nicht in Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Auch bei den Regionalbahnen gibt es Ausfälle: Die RB 15499 verkehrt zum Beispiel nur im Abschnitt Heddesheim/Hirschberg und Mannheim – zwischen Bensheim und Heddesheim/Hirschberg entfällt sie. red

Info: Infos unter: www.bauinfos.deutschebahn.com