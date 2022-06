Erntehelfer begehen Ladendiebstahl für bevorstehenden Grillabend

Speyer. Vier Erntehelfer eines landwirtschaftlichen Betriebs aus Waldsee haben in einem Supermarkt in der Auestraße mehrere Gin-Flaschen, Grillfleisch und Handcreme an der Kasse nicht bezahlt. Nach Polizeiangaben statteten sich zwei aus der Gruppe zudem mit neuem Schuhwerk aus. Die getragenen Schuhe ließen sie vor Ort stehen. Der Wert der Ware beläuft sich auf rund 300 Euro.

Ein Ladendetektiv eines Supermarktes hatte die Erntehelfer dabei beobachtet, wie die „Einkäufe“ in den mitgebrachten Taschen verstaut und an der Kasse nicht bezahlt wurden.