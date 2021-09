Ernte von erstem Stangenbrokkoli

Frankenthal. Der erste deutsche Stangenbrokkoli ist in der Pfalz geerntet worden. Wie Pfalz-Markt am Mittwoch bekanntgab, ist Andreas Röß aus Frankenthal der erste Pfalzmarkt-Erzeuger, der jetzt mit der Ernte des Stangenbrokkolis in der Vorderpfalz begonnen hat. In der Südpfalz sei die Ernte des sogenannten „Bimi-Brokkoli“ im Versuchsanbau einige Tage später dran gewesen. Die Bestände bei Pfalzmarkt-Erzeuger Markus Günther aus Kandel haben sich ebenfalls sehr gut entwickelt. Da er seine Jungpflanzen Anfang Juli einige Tage später ausgepflanzt hatte, kann die weitere Ernte nun – gemäß Anbauplanung – zeitversetzt und gestaffelt erfolgen, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Stangenbrokkoli ist eine besondere Sorte mit einem mild-süßlichen und leicht nussigen Geschmack. Er ist zarter als marktüblicher Brokkoli und kann im Ganzen verzehrt werden. „Dank kurzer Zubereitungszeiten bleiben alle wertvollen Nährstoffe erhalten: Bimi-Brokkoli ist reich an Ballaststoffen, Proteinen, Folsäure, Kalium und den Vitaminen A und C“, so Pfalz-Markt weiter.

Wie der Versuchsanbau gezeigt habe, biete die Pfalz sehr gute Wachstumsgrundlagen für den Stangenbrokkoli. Die Pflanzen haben einen schnellen Wachstumszyklus, es können daher mehrere Erntegänge erfolgen. Für 2022 sei eine Ausweitung des Anbaus geplant, hieß es. her