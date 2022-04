Erneuter Zusammenstoß am Unfallschwerpunkt bei Schwetzingen

Schwetzingen. Einen erneuten Unfall hat es an der Kreuzung zwischen B 535 und Friedrichsfelder Landstraße bei Schwetzingen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, haben sich dabei zwei Menschen leicht verletzt und der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro. Ein 28-jähriger Mann war am Mittwoch kurz nach 17 Uhr mit seinem VW auf der Friedrichsfelder Landstraße von Friedrichsfeld in Richtung Schwetzingen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zufahrt zur B 535 in Richtung Mannheim übersah er einen entgegenkommenden 23-jährigen BMW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen.

Beide Unfallbeteiligten kamen wegen ihrer leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An der Kreuzung kommt es regelmäßig zu Unfällen.