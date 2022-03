Sandhausen. In Sandhausen ist die Feuerwehr am Montag erneut im Einsatz gewesen. Am Sonntagabend brannte ein Reihenhaus im Buchenweg aus weiterhin unklaren Gründen. Am Montag gegen 13.00 Uhr kam es nochmals im komplett ausgebrannten Dachstuhl zu einer Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte entdeckten ein Glutnest, das gelöscht werden konnte.

Die beiden an das Brandhaus angrenzenden Reihenhäuser wurden zwar beschädigt, konnten aber wieder von ihren Bewohnern bezogen werden.