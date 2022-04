Hockenheim. Die Feuerwehr Hockenheim ist erneut an der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring West im Einsatz gewesen. Dort war am Vormittag das Führerhaus eines Sattelzuges in Brand geraten. Laut den Informationen eines Mitarbeiters vor Ort kam es bei der Bergung des Fahrzeugs erneut zu einer starken Rauchentwicklung, woraufhin die Feuerwehr erneut Löschmaßnahmen einleitete. Gegen 21 Uhr war ein Bergeunternehmen mit dem Abtransport des ausgebrannten Fahrzeugs beschäftigt.

