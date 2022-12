Erneuter Einbruch in Speyerer Geschäft

Speyer. Eine Woche später ist dasselbe Geschäft zum Ziel von unbekannten Tätern geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Zeitraum vom Samstag, 16.30 Uhr bis Montag, 8.15 Uhr wieder die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Korngasse aufgehebelt. Von einem Hinterhof aus, beschädigten die Täter somit weitere Tür, um in einen ortsansässigen Laden zu gelangen. Diesmal wurde ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 1.050 Euro geschätzt. Zuletzt wurde in das Geschäft im Zeitraum vom 12.12. auf den 13.12 eingebrochen. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06232 137-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1