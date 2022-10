Erneuter Brand von Stroh- und Heuballen in Worms

Worms. Bei einem Brand in Worms haben die Löscharbeiten der Feuerwehr noch bis zum heutigen Montagmorgen angedauert. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Anwohner am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr einen Brand auf einem Gartengrundstück, welches sich zwischen dem Badesee Herrnsheim und der dortigen Bahnlinie befindet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass Stroh- und Heuballen brennen. Die Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Laut der Feuerwehr besteht keine Gefahr für die Anwohner. Bezüglich der Brandursache ermittelt die Polizei in Worms. Zeugen werden sich gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1