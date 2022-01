Erneute Warnung vor präparierten Hundeködern in Wiesloch

Wiesloch. Bereits am vergangenen Freitag sind im Bereich des Sandpfad- und des Sandbrunnenwegs in Wiesloch mehrere mit Nadeln präparierte Wurststücke von einer aufmerksamen Hundehalterin gefunden und beseitigt worden. Diese Woche wurde erneut ein Wurststück im betroffenen Bereich gefunden das eine Nadel beinhaltete. Die Polizei warnt in einer Mitteilung nun Hundehalter erneut vor möglichen Gefahren: Nehmen Sie ihr Tier an die Leine und bleiben Sie aufmerksam. Legen Sie, falls notwendig, einen Maulkorb an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen bereits vergangene Woche aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.