Germersheim. Am Montag sind bei Bewohnern in Germersheim Schockanrufe eingegangen. Wie die Polizei mitteilte, gaben Unbekannte an, dass ein Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die Anrufer verlangten weiterhin einen Geldbetrag zur Abwendung einer Haft. Die Angerufenen durchschauten den Betrugsversuch und beendeten die Telefonate.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1