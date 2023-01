Ellerstadt. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende der Briefkasten einer Schule in Ellerstadt in beschmiert und darin befindliche Post angezündet worden ist, kam es am Mittwoch zu einem erneuten Vorfall. Nach Angaben der Polizei wurde der Briefkasten der Schule in den Bahnstraße im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 13 Uhr gewaltsam geöffnet. Ob Post entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06322/9630 bei der Polizei zu melden.

