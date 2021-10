Ernährungsexpertin im Familienbildungswerk gibt Tipps

Viernheim. Eine Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen referiert am Donnerstag, 28. Oktober, im Familienbildungswerk zum Thema „Abwechslungsreiche Familienküche“. In einer Familie möchten sich die Großen und die Kleinen abwechslungsreich ernähren. Das stellt aber viele Familien vor Herausforderungen. Ihre Fragen dazu können Väter und Mütter jetzt in entspannter Runde besprechen.

Die Ernährungsexpertin gibt Tipps, was zu einer ausgewogenen Mahlzeit gehört, welche Lebensmittel und Getränke Kinder und Erwachsene brauchen und wie Mahlzeiten kindgerecht zubereitet werden. Junge Eltern erfahren, was sie bei der Lebensmittelauswahl, dem Einkauf und der Lagerung beachten können.

Der Infoabend findet am Donnerstag, 28. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr statt und ist kostenlos. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter Telefon 06204/92 96 20 per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Homepage www.familienbildungswerk.de entgegen. Dort gibt es auch weitere Informationen.