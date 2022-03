Ermittlungen zum gesprengten Geldautomaten in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße. Ein Geldautomat eines Einkaufsmarktes in Neustadt an der Weinstraße ist am Samstag, 12. März, gesprengt worden. Nach neuen Erkenntnissen der Polizei brachen die bislang unbekannten Täter über einen Nebeneingang ein. In kürzester Zeit sprengten sie den Geldautomaten , entwendeten Geld und flüchteten mit einem Wagen. Der Gesamtschaden wird auf den mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Es soll sich um mindestens vier vermutlich männliche Täter handeln, die dunkel bekleidet und maskiert waren.