Ermittlungen wegen Brandserie

Frankenthal. Mehrere Brände in der Frankenthaler Innenstadt beschäftigen derzeit die Behörden. So waren in der Nacht zum Sonntag innerhalb von etwa zwei Stunden vier Feuer gemeldet worden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei derzeit auf etwa 45 000 Euro.

Zunächst waren gegen drei Uhr morgens Sonnenschirme vor einem Bistro in der Speyerer Straße in Flammen aufgegangen. Kurz darauf brannten Stühle sowie die Holzterrasse im Biergarten eines Hotels in der Karolinenstraße. Beinahe zeitgleich sei die Feuerwehr zu einer Garage in der Sterngasse gerufen worden, in der Holzbretter loderten, hieß es. Der größte Schaden ist laut Polizei auf einem städtischen Betriebsgelände entstanden, wo zwei Fahrzeuge angezündet worden seien. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus und ermitteln. sin