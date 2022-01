Erlebnistag Deutsche Weinstraße findet 2022 nicht statt

Neustadt. Der für August geplante Erlebnistag Deutsche Weinstraße findet nach Angaben des Vereins Pfalzwein nicht statt. "Hauptgrund ist das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, das ein angepasstes Veranstaltungskonzept erfordert sowie ein umfangreiches Sicherheitskonzept für die Region verlangt", teilte der Verein am Mittwoch mit. Im Konzept müsse ein hauptverantwortlicher Veranstalter benannt werden, der aber in zahlreichen Terminen zwischen Politik, Tourismus und der Pfälzer Weinwerbung nicht bestimmt werden konnte. "Wir sehen uns deshalb gezwungen, das Event auch so frühzeitig abzusagen", teilte Pfalzwein-Geschäftsführer Joseph Greilinger mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Erlebnistag besuchten in der Vergangenheit mehr als 200 000 Menschen jährlich. "Wir sind in Gesprächen für das Jahr 2023, wie wir alle zusammen in der Pfalz das Sicherheitskonzept auf den Weg bringen können, damit wir wieder gemeinsam entlang der Deutschen Weinstraße feiern können", betonte Pfalzwein-Vorsitzender Boris Kranz.