Ellerstadt. Erheblicher Sachschaden ist beim Brand in einem Einfamilienhaus in Ellerstadt (Landkreis Bad Dürkheim) entstanden. Zwei Personen aus dem Haus mussten nach Angaben der Polizei von Sonntag wegen einer Rauchgasvergiftung kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Wie es zu dem Feuer am Samstag kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

