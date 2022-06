Erfolgreiche Suche nach zwei Vermissten mit Polizeihubschrauber

Landau. Zweimal ist im Bereich der Polizeidirektion Landau unter anderem mit einem Hubschrauber nach einer vermissten Person gesucht worden. Wie die Beamten mitteilten, war in der Nacht auf Dienstag war im Gebiet rund um Freisbach ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gesucht wurde nach einem vermissten 31-Jähriger, der aufgrund umfangreicher Ermittlungen wohlbehalten aufgefunden werden konnte.

Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag wurde mit einem Hubschrauber zwischen Billigheim-Ingenheim und Annweiler nach einer älteren orientierungslose Person gesucht, die sich möglicherweise in hilfloser Lage befand. Auch in diesem Fall konnte gegen.2 Uhr der Gesuchte wohlbehalten angetroffen werden.