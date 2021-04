Neckargemünd. Die Polizei in Neckargemünd hat in der Nacht auf Donnerstag nach einem vermissten 33-Jährigen gesucht, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen im Laufe der Nacht, unter anderem mit Hunden, konnte der Vermisste am Morgen gegen 5 Uhr im Bereich Mannheim aufgefunden werden. Er wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

