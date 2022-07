Erfolgreiche Suche in Leimen nach Vermisstem - auch Hubschrauber im Einsatz

Leimen. In der Nacht auf Freitag ist im Bereich Leimen und Brühl nach einem 72-jährigen Mann gesucht worden, der gegen 20 Uhr als vermisst gemeldet worden war. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mannes wurde nach Angaben der Polizei die Fahndung noch in der Nacht intensiviert und ein Hubschrauber in die Suche eingebunden. Am frühen Freitagmorgen, gegen 5.30 Uhr, wurde ein Zeuge auf den Gesuchten in Brühl aufmerksam. Der 72-Jährige konnte daraufhin wohlbehalten in die Obhut von Pflegekräften übergeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Fußgänger bei Unfall in Grünstadt schwer verletzt Mehr erfahren Blaulicht Polizei setzt Suche nach möglicherweise bewaffnetem Mann in Edenkoben fort Mehr erfahren