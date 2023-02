Genau 8154 Paare haben sich in der zurückliegenden Wochen rund um den Valentinstag küssend ihren Eintritt in die Schlösser im Südwesten „erkauft“. Damit haben sie die Rekordmarke aus dem Jahr 2019 – damals knapp 7000 Küsse – deutlich überschritten. Dies meldeten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Dienstag.

Eine Woche lang hatten die Schlösser den Valentinstag mit

...