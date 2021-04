Entwarnung nach großer Suchaktion nach Frau und Kind auf dem Neckar

Neckargemünd. Ein herrenloses Boot auf dem Neckar hat am Sonntagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und DLRG in Neckargemünd ausgelöst. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, sollen in dem Boot zuvor eine Frau und ein Kind gesehen worden sein. Später trieb das Gefährt leer auf dem Neckar. Das meldeten mehrere Zeugen fast zeitgleich.

Um sicherzustellen, dass keine Personen in Gefahr sind, wurde mit über 100 Einsatzkräften der Wasserschutzpolizei, Polizei, Feuerwehr mit Tauchern und DLRG mit Wasserrettungshunden der gesamte Bereich an Land und auf dem Wasser ergebnislos abgesucht. Weitere Ermittlungen haben schließlich ergeben, dass die Frau und das Kind mit ihrem Standup-Board nach einer kleinen Tour wieder an Land gegangen waren und ihr Board nachhause getragen haben.

Zwischen dem unbesetzten Kanu, an dem keine Hinweise auf Personen an Bord vorhanden waren und den gemeldeten Personen mit dem zweiten Boot bestand kein Zusammenhang, so die Polizei weiter. Frau und Kind konnten wohlbehalten zuhause angetroffen werden.